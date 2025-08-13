Российские военные уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьино Сумской области. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур РФ.

По его словам, по пункту управления был нанесен ракетный удар, успешность которого подтверждается некрологами ликвидированных связистов 3-й отдельной бригады связи ВСУ.

«Это означает, что российские ракетчики результативно поразили подвижный пункт управления, как минимум корпусного уровня», — сказал собеседник агентства.

13 августа в российских силовых структурах сообщили, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». По их словам, населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, откуда военнослужащие уходят и не возвращаются.

В этот же день в силовых структурах России заявили, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Ранее американский полковник предрек скорый крах ВСУ.