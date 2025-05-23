Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) намного хуже, чем кажется. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, крах ВСУ приближается, и отставки командиров являются лишь вершиной айсберга, более распространенная проблема — массовое дезертирство. Украинские военные покидают части, убегают и надеются, что их не схватят на улицах городов и не вернут обратно, отметил Дэвис.

Украина не может диктовать свои условия ни на поле боя, ни за столом переговоров, подчеркнул подполковник. У европейских лидеров также нет рычагов давления — им стоит отбросить глупые мысли о том, что они могут заставить президента РФ Владимира Путина принять их условия, сказал он.

«Украинская армия трещит по швам», — заявил Дэвис.

18 мая стало известно об увольнении комбата 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина. Как сообщало издание «Страна.ua», его сняли с должности после провальной атаки украинских военных по селу Теткино в Курской области. При этом 17 мая сообщалось, что комбат Ширшин сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий. Он не раз критиковал командование ВСУ и жаловался на то, что украинские генералы «заигрались», что привело к большим потерям среди личного состава.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Он назвал цифры самовольного оставления части «критическими».

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