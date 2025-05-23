На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский полковник предрек скорый крах ВСУ

Подполковник Дэвис: ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем кажется
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) намного хуже, чем кажется. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, крах ВСУ приближается, и отставки командиров являются лишь вершиной айсберга, более распространенная проблема — массовое дезертирство. Украинские военные покидают части, убегают и надеются, что их не схватят на улицах городов и не вернут обратно, отметил Дэвис.

Украина не может диктовать свои условия ни на поле боя, ни за столом переговоров, подчеркнул подполковник. У европейских лидеров также нет рычагов давления — им стоит отбросить глупые мысли о том, что они могут заставить президента РФ Владимира Путина принять их условия, сказал он.

«Украинская армия трещит по швам», — заявил Дэвис.

18 мая стало известно об увольнении комбата 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина. Как сообщало издание «Страна.ua», его сняли с должности после провальной атаки украинских военных по селу Теткино в Курской области. При этом 17 мая сообщалось, что комбат Ширшин сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий. Он не раз критиковал командование ВСУ и жаловался на то, что украинские генералы «заигрались», что привело к большим потерям среди личного состава.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Он назвал цифры самовольного оставления части «критическими».

Ранее Зеленского обвинили в игре в русскую рулетку с армией Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами