В Киеве анонсировали новую встречу в формате «Рамштайн»

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале о проведении 30-го заседания в формате «Рамштайн» уже в сентябре.

«Подготовку к следующей встрече в формате «Рамштайн» обсудили во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Заседание состоится уже в сентябре», — написал он.

Последние заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» прошли в июне и июле без участия министра обороны США Пита Хегсета. По итогам последней встречи под председательством Германии и Великобритании договорились, что украинская сторона получит 5 систем ПВО Patriot и финансирование обслуживания истребителей F-16.

Форматом «Рамштайн» называют ежемесячные консультации группы стран, предоставляющих Украине вооружения. Первая такая встреча прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Киеву требуется $6 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета при закупках вооружений в 2025 году.