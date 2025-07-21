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Стало известно, сколько денег нужно Киеву, чтобы покрыть дефицит бюджета

Шмыгаль: Киеву нужно $6 млрд для покрытия дефицита бюджета при закупках оружия
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» заявил, что Киеву требуется $6 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета при закупках вооружений в 2025 году. Его цитирует «Страна.ua».

«Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть дефицит закупок в этом году. Это позволит нам создать больше беспилотников FPV, чтобы удерживать линию фронта, больше беспилотников-перехватчиков», — сказал глава украинского минобороны.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Киев хочет закупить больше дальнобойных вооружений, чтобы наносить удары вглубь РФ.

Онлайн-заседание «Рамштайна» проходит 21 июля. От участия в нем отказался шеф Пентагона Пит Хегсет.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз (ЕС).

Ранее в Латвии заявили о планах Турции присоединиться к военной помощи Украине.

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