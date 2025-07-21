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Шеф Пентагона отказался от участия в онлайн-встрече «Рамштайна»

Министр обороны США Хегсет отказался от участия во встрече в формате «Рамштайн»
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр обороны США Питер Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече в формате «Рамштайн», на которой обсуждается предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, на встрече на уровне глав военных ведомств или их заместителей представлены 52 страны. Ожидалось, что шеф Пентагона также примет участие в обсуждении, однако Вашингтон представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер.

От Украины на встрече присутствуют нынешний министр обороны Денис Шмыгаль и его предшественник, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз (ЕС).

20 июля бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обещания США и европейских стран поставить в зону конфликта новые вооружения — это пустые слова, которые не предусматривают никакой конкретики. По мнению эксперта, Трамп просто снял с себя ответственность за поддержку Украины и переложил ее на ЕС.

Ранее в США рассказали, что Запад с трудом справляется с запросами Украины о помощи.

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