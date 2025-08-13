На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики сообщили о сотрудниках ГУР Украины на двух направлениях СВО

ТАСС: на Херсонском и Запорожском направлениях действуют ГУР и ССО Украины
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения украинского Главного управления разведки и сил специальных операций действуют на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ представлены разнообразными механизированными, береговыми и специальными подразделениями, в том числе спецназом ГУР, силами ССО», — говорится в сообщении.

За ВСУ на данных участках фронта также воюют иностранные наемники. При этом упоминания о прямом участии боевиков «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) или «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) не подтверждаются.

9 августа оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по украинским местам хранения и запуска беспилотников самолетного типа.

Незадолго до этого сообщалось, что российские военные взяли в плен наемника из Вьетнама, воюющего за Украину. Военный объяснил, что остался единственным, кто остался в живых после удара российской стороны по его позиции.

Ранее украинский офицер раскрыл численность наемников в рядах сухопутных войск ВСУ.

