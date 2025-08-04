На Украине заявили, что в рядах сухопутных войск ВСУ воюют 8 тысяч наемников

В настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное» рассказал офицер украинской армии Константин Милевский.

«В Вооруженных силах Украины, по нашим данным, служат люди из 72 стран. На сегодняшний день около 40% — это представители Южной Америки. <...> Всего в подразделениях Сухопутных войск служит более 8 тысяч иностранцев», — сказал военный.

По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

При этом издание «Общественное» отмечает, что у приезжающих есть проблемы с легализацией и соцобеспечением.

До этого сообщалось, что Киев разместил десятки тысяч бойцов у границы с Россией в Черниговской области. По данным Mash, всего их около 50 тысяч, причем половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

Ранее стало известно, как Киев компенсирует нехватку людей в ВСУ.