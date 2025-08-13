В Китае заявили об уникальных возможностях ракеты «Буревестник»

GT: российская ракета «Буревестник» может изменить ядерный баланс в мире

Российская стратегическая крылатая ракета «Буревестник» может изменить ядерный баланс в мире. Об этом военный эксперт Сун Чжунпин заявил в китайской англоязычной газете Global Times (GT).

Он подчеркнул, что «Буревестник» является уникальным оружием, которое разрабатывает Россия. В отличие от обычных крылатых ракет, которые работают на химическом топливе, «Буревестник» использует ядерную энергию, что обеспечивает практически бесконечную дальность полета.

Эксперт отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ракеты, которые приводятся в движение ядерной энергией.

Сун Чжунпин выразил мнение, что успешное создание «Буревестника» может в некоторой степени повлиять на расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале.

8 августа сообщалось, что испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник» может начаться уже в ближайшие дни.

Ранее в МИД заявили о наличии у России солидного арсенала ракет.