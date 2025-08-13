Глава СБУ раскрыл детали операции «Паутина» на территории России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл подробности операции «Паутина», в ходе которой произошли инциденты на военных аэродромах РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мы — Украина».

По словам Малюка, граждане, причастные к операции, покинули территорию России до перемещения беспилотников.

«Все участники выехали в третьи страны под видом отдыха, получили новые документы и вернулись на Украину», — заявил глава СБУ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

