Боец СВО назвал основное оружие терактов будущего

В будущем террористы станут все чаще использовать беспилотники для осуществления своих преступлений, заявил в беседе с Lenta.ru боец батальона спецназа «Жнец» с позывным «Салют», участвующий в СВО.

По его словам, боевики осознают преимущество атак на расстоянии, поэтому готовиться к терактам, которые будут осуществлять при помощи дронов, нужно уже в настоящее время.

«Нужно уже сейчас ужесточать контроль, оборот и права на использование дронов. А также накрыть купольной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все государственные и особо важные объекты», — подчеркнул «Салют».

Другой боец с позывным «Джокер» заявил, что сейчас преступники готовятся к новой волне террора, для чего закапывают тайники с оружием и другими припасами, а в будущем планируют перейти на использование БПЛА. Он призвал бить по логистике террористов и ужесточать контроль за оборотом техники.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее сообщалось, что следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.