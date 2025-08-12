Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

В преддверии саммита Россия-США Украина хочет доказать, что может вести на равных боевые действия с российскими войсками и иметь поддержку от НАТО и Европы. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что стремления Киева создать плацдарм у российских границ связаны с его стремлением продемонстрировать себя «как субъект международного права» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также на фоне попыток Европейского союза найти выход из конфликта.

Матвийчук отметил, что группа украинских военнослужащих из 1,5 тысячи человек не сможет значительно повлиять на ситуацию у границы. По словам эксперта, ВСУ могут провести какие-то действия частного характера, возможно, даже попытаться углубиться на 10-20 или 50 км вглубь Курской области, но это будет не более чем «пиар-акция, белый шум».

12 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область у границы с Россией, там скопились около 1,5 тысячи украинских военнослужащих.

Ранее украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области.