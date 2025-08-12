Мединский присвоил внуку Алексея Береста звание Героя России

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский наградил внука Алексея Береста, штурмовавшего Рейхстаг в мае 1945 года, Золотой Звездой Героя России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоялось во вторник, 12 августа, в Музее военной формы в Москве. Мединский признался, что для него это особая честь — вручить награду потомку Алексея Береста, которого также зовут Алексей.

«Все участники войны — герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена», — добавил он.

17 июля президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, руководившему группой знаменосцев Победы. Награда была присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».

1 мая 1945 года в центре Берлина, над Рейхстагом, было поднято красное Знамя Победы. Это символическое событие тут же обросло мифами и легендами. Еще бы — ведь Егоров и Кантария не первыми водрузили алое полотнище. Еще 30 апреля несколько советских штурмовых групп прорвались в Рейхстаг со своими знаменами. Как на самом деле над Рейхстагом водружали Знамя Победы — в материале «Газеты.Ru».

