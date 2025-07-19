Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России

Путин за три года присвоил звание Героя России 480 россиянам

За последние 3,5 года звание Героя России присвоили 480 гражданам страны. Об этом сообщило РИА Новости на основе официальных данных и указов президента РФ.

Подавляющее большинство награжденных (460 человек) – участники специальной военной операции. Наибольшее число Героев СВО представляют Бурятию (19), Забайкальский край (16), Дагестан (15) и Якутию (12 человек). Первым среди участников спецоперации это звание посмертно получил дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Президент Владимир Путин сообщил, что Гаджимагомедов, будучи тяжело раненым, продолжал командовать бойцами, сражался до конца и подорвал гранатой окруживших его противников вместе с собой.

Ярким примером героизма стал подвиг уроженца Бурятии Балдана Цыдыпова, спасшего в 2022 году более 150 сослуживцев из засады. Среди Героев из Якутии – штурмовик Андрей Григорьев, вступивший в рукопашный бой при отражении контратаки ВСУ в ДНР.

Подполковник Иван Пащенко был удостоен «Золотой Звезды» за освобождение территорий Курской области. В этих же боях участвовал заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков, ставший единственным дважды Героем России за этот период. Первую медаль он получил осенью 2023 года, вторую – посмертно в июле 2024 года. В парламенте также предлагали присвоить звание участникам операции «Поток» в Курской области, но данных о награждении нет.

Помимо военнослужащих СВО, звания Героя России удостоены гендиректор концерна ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков, военкор Евгений Поддубный, главврач Алешковской ЦРБ (Херсонская область) Владимир Харлан, 101-летний ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков, а также летчик-испытатель Василий Севастьянов.

Вместе с этим звание получили еще 12 космонавтов-испытателей: Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Анна Кикина, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Константин Борисов, Александр Гребенкин, Николай Чуб, Сергей Прокопьев.

На этой неделе Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику Великой Отечественной войны Алексею Бересту, который 30 апреля 1945 года возглавил группу по водружению знамени на рейхстаг. Берест в 1970 году ценой своей жизни спас ребенка из-под поезда.

Ранее в России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО.