Командиру военных, водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы, присвоили звание Героя

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту — участнику штурма Рейхстага, руководившему группой знаменосцев Победы. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Награда присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».

Берест командовал группой бойцов, в которую входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В 2005 году Берест был удостоен звания Героя Украины. Он был уроженцем Украинской СССР, а умер в Ростове-на-Дону.

В феврале Владимир Путин присвоил звание Героя РФ вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб, возвращаясь с боевого задания Курской области. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

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