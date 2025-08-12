На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому перехватчику «Циклоп» предрекли господство над ВСУ в «малом небе»

КП: новый перехватчик дронов «Циклоп» может лишить ВСУ преимущества в малом небе
Reuters

В случае масштабного развертывания российских перехватчиков дронов «Циклоп» на линии фронта, украинская армия потеряет контроль над «малым небом». Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в статье для kp.ru.

В своей публикации Стешин описывает обучение российских солдат уничтожению вражеских беспилотников при помощи стрелкового оружия в зоне проведения специальной военной операции. Он отмечает, что для этой цели используется и штатное вооружение, а самым современным устройством является видеокомплекс удаленного запуска «Циклоп».

«Циклоп» представляет собой беспилотный летательный аппарат с крестообразным расположением крыльев, который запускается с устройства, внешне напоминающего ружье. Этот перехватчик способен уничтожать вражеские дроны на расстоянии до 2 километров. Оператор, управляющий «Циклопом», может находиться на удалении до 500 метров от аппарата. Усовершенствованная версия «Циклопа» оснащается средствами видеонаблюдения, дальномером, лазерной подсветкой и системой сопровождения цели.

В июле издание «Страна.ua» опубликовало фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, которые используются украинскими военными для попыток перехвата российских беспилотников, таких как «Shahed-136» и «Герань».

Ранее в Британии назвали главное преимущество России в конфликте с Украиной.

