В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен на СВО

Правительство России направит 9,38 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, в том числе в ходе спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В январе 2025 года, на эти цели было выделено 3,68 млрд рублей в рамках указа президента. Новым документом сумма увеличена до 9,38 млрд рублей. В тексте распоряжения указано:

«В пункте 1 распоряжения от 29 января 2025 года №145-р цифры «3 680 000» заменить цифрами «9 380 000», — указано в тексте распоряжения.

26 декабря 2024 года российский президент подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на специальной военной операции. Средства выплачиваются в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации.

Выплаты также полагаются детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии.

