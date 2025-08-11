На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен на СВО

Правительство выделило ₽9,38 млрд на выплаты детям военных, попавших в плен
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России направит 9,38 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, в том числе в ходе спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В январе 2025 года, на эти цели было выделено 3,68 млрд рублей в рамках указа президента. Новым документом сумма увеличена до 9,38 млрд рублей. В тексте распоряжения указано:

«В пункте 1 распоряжения от 29 января 2025 года №145-р цифры «3 680 000» заменить цифрами «9 380 000», — указано в тексте распоряжения.

26 декабря 2024 года российский президент подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на специальной военной операции. Средства выплачиваются в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации.

Выплаты также полагаются детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии.

Ранее стало известно о задержании бойца СВО, направлявшегося к Госдуме РФ.

