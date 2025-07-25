Стало известно о задержании бойца СВО, направлявшегося к Госдуме РФ

Военэксперт Шурыгин: герой СВО Закарья Алиев был задержан по дороге в Госдуму

Сапер-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трех недель в одиночку оборонял занятый им на Запорожском направлении опорный пункт от атак ВСУ, был задержан на пути к зданию Госдумы РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его информации, военнослужащего, который направлялся на встречу по приглашению одного из депутатов, остановили сотрудники полиции в метро в связи с тем, что он включен в базу дезертиров.

«Почти пять часов Закарью продержали в отделе, разбираясь с его статусом», — говорится в сообщении.

По словам военкора, героя специальной военной операции (СВО) в реестр внесла собственная воинская часть, а в Ингушетии против Алиева возбуждено уголовное дело.

Шурыгин отметил, что это уже четвертый раз, когда бойца вносят в базу дезертиров «по ошибке».

Напомним, Алиев три недели в одиночку отбивал попытки ВСУ вернуть занятый штурмовиками российской армии опорный пункт, удерживая в плену украинских военных. Вскоре они были ликвидированы при атаке дронов ВСУ. Российский боец питался только найденным у украинцев луком.

Ранее героя России отправили в колонию на 11 лет.