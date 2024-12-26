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Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных

Путин подписал указ о ежемесячной соцвыплате детям пропавших без вести военных
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на СВО. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

Выплаты также полагаются детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии.

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря текущего года.

20 декабря Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Он добавил, что это будет сделано в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах предков.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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