Украинские дроны атаковали пять районов Белгородской области

Украинская армия продолжает наносить удары беспилотными летательными аппаратами по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе дроны атаковали легковой и грузовой автомобили. В Борисовском районе повреждены частный дом и социальный объект, в Краснояружском районе — два дома и пять автомобилей, в Ракитянском районе - хозяйственная постройка.

Наибольшему количеству атак подвергся Валуйский округ. Зафиксированы прилеты дронов в семь населенных пунктов. В результате ударов повреждения получили девять частных домов, четыре квартиры, административное здание, хозяйственная постройка, шесть автомобилей, сельскохозяйственная техника. В селе Борки повреждена линия электропередачи, в результате часть жителей осталась без света.

11 августа Гладков сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины на село Соболевка Валуйского округа и город Шебекино пострадали два человека.

Ранее в Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ.