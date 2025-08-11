Два человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Валуйский округ

В результате атак военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Соболевка Валуйского округа и город Шебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Шебекино при обстреле со стороны украинских войск пострадал один человек. Он самостоятельно обратился за помощью. Врачи диагностировали у него баротравму. Пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

«В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя Белгородской области. Информация о последствиях ударов уточнялась. На местах падения БПЛА работали сотрудники экстренных служб города.

Ранее в Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ.