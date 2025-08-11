На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Валуйский округ
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате атак военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Соболевка Валуйского округа и город Шебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Шебекино при обстреле со стороны украинских войск пострадал один человек. Он самостоятельно обратился за помощью. Врачи диагностировали у него баротравму. Пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

«В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранения поясничной области и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя Белгородской области. Информация о последствиях ударов уточнялась. На местах падения БПЛА работали сотрудники экстренных служб города.

Ранее в Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами