Российский медик обманул ВСУ и спас десять раненых российских бойцов

Военный медик с позывным Тихий обманул солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засекли российскую группу эвакуации в зоне СВО, и спас 10 раненых бойцов. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Он рассказал, что раненые передвигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию 20-30 метров. Именно поэтому украинские солдат заметили только группу медиков и не успели заметить следовавшую за ними группу военнослужащих.

«Приняли решение отвлечь внимание врага на себя и резко свернули на другую тропу: она находилась на открытой местности», — заявил Тихий.

Он отметил, что по врачам открыли огонь из автоматического гранатомета на станке (АГС). Один из врачей получил четыре осколочных ранения в лицо, а Тихому сильно «зацепило» руку. Мужчины самостоятельно оказали себе первую помощь.

В этот момент раненые бойцы РФ незаметно продвигались по изначальному маршруту вне поля зрения противника. Действия врачей привели к тому, что российские солдаты смогли в полном составе выйти на позиции, никто не пострадал.

До этого доброволец Антон Саверин из Таманской дивизии, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. Мужчина после очередного боя Саверин первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми.

Ранее российский хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения.