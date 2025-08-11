На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский медик обманул ВСУ и спас десять раненых российских бойцов

Красная звезда: военный врач обманул ВСУ и спас группу из 10 раненых бойцов РФ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный медик с позывным Тихий обманул солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засекли российскую группу эвакуации в зоне СВО, и спас 10 раненых бойцов. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Он рассказал, что раненые передвигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию 20-30 метров. Именно поэтому украинские солдат заметили только группу медиков и не успели заметить следовавшую за ними группу военнослужащих.

«Приняли решение отвлечь внимание врага на себя и резко свернули на другую тропу: она находилась на открытой местности», — заявил Тихий.

Он отметил, что по врачам открыли огонь из автоматического гранатомета на станке (АГС). Один из врачей получил четыре осколочных ранения в лицо, а Тихому сильно «зацепило» руку. Мужчины самостоятельно оказали себе первую помощь.

В этот момент раненые бойцы РФ незаметно продвигались по изначальному маршруту вне поля зрения противника. Действия врачей привели к тому, что российские солдаты смогли в полном составе выйти на позиции, никто не пострадал.

До этого доброволец Антон Саверин из Таманской дивизии, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. Мужчина после очередного боя Саверин первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми.

Ранее российский хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами