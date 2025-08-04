Российский хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения

В Амурской области хирург вывел бойца спецоперации на Украине из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

В публикации говорится, что первое ранение в бедро солдат получил в ходе выполнения боевого задания. В тот момент ему помогли военные медики, но потом военный столкнулся еще с рядом других проблем.

«В конце мая участник СВО <...> почувствовал сильную боль в задней части со лопаток», — говорится в сообщении.

В тот момент мужчина подумал, что это зажим нерва, однако потом выяснилось, что сильная боль ощущалась из-за состояния мышечных тканей. Военного несколько раз оперировали в госпитале Белогорска, но его состояние осложнилось развитием сепсиса, которое не удавалось стабилизировать. Прогнозы были неутешительными.

Солдату диагностировали гнойное воспаление мягких тканей, причина которых остается неизвестной. Врачи удалили ему гной с помощью вакуумной аспирации. Теперь мужчине предстоит реабилитация.

До этого боец 429-го мотострелкового полка с позывным «Азамат» чудом спасся от огня украинского танка и вражеских дронов. По информации издания, штурмовик попал под прицел ВСУ в районе села Плавни в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российский боец чудом выжил после попадания в него дрона ВСУ.