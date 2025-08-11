На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван тип украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы

SHOT: ВСУ пытались нанести удары по Москве с помощью БПЛА типа «Лютый»
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска ночью пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, первые взрывы в столичном регионе произошли около 00:30 мск. Звуки пролета дронов слышали жители нескольких населенных пунктов, включая подмосковные города Раменское и Бронницы.

В материале подчеркивается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью 11 августа над регионами РФ сбили 32 украинских дрона. Как рассказали в министерстве обороны страны, больше всего БПЛА — семь — перехватили в Белгородской области. В Брянской и Калужской областях уничтожили по пять беспилотников. По два летательных аппарата ликвидировали в столичном регионе, а также Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областях. В Тульской области нейтрализовали одну цель.

Позже в Минобороны РФ заявили, что за утро над российской территорией уничтожили семь дронов ВСУ. Их сбили в Крыму, Нижегородской и Белгородской областях.

Ранее в Нижегородской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
