ВСУ не смогли сменить силы из-за удара «Торнадо-С»

Минобороны: российская РСЗО «Торнадо-С» заблокировала ротацию ВСУ на позициях
Министерство обороны РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады сорвал ротацию подразделения Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, при разведке беспилотными летательными аппаратами была обнаружена колонна бронеавтомобилей противника, движущаяся к позициям ВСУ. Получив координаты цели, расчеты «Торнадо-С» оперативно выдвинулись в район выполнения задачи и нанесли удары 300-миллиметровыми снарядами по скоплению противника, чем заблокировали его дальнейшую ротацию.

Эффективность удара подтвердила разведка с помощью беспилотника, заключило ведомство.

До этого расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» Вооруженных сил России поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ и сорвали ротацию противника в Луганской народной республики.

Ранее командование украинских войск перебросило подразделения, не успевшие восстановить боеспособность, в район села Тихое в Харьковской области.

СВО: последние новости
