Командование украинских войск перебросило подразделения, не успевшие восстановить боеспособность, в район села Тихое в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, речь идет о формированиях 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование украинских войск вызвало бойцов из отпусков для отправки в районе населенного пункта Старица в Харьковской области. В том числе на данный участок фронта отправили женщин-военнослужащих.

До этого в СМИ появилась информация об исчезновении 1-го пограничного отряда ВСУ в Харьковской области. Это произошло после окончания боев в районе села Дягтерное.

29 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты бежали из села Радьковка в Харьковской области. Как он сказал, военные ВСУ отступили в южном направлении. При этом российские бойцы в ходе активных действий уничтожили опорные пункты и укрепленные районы украинских войск в данном населенном пункте.

Ранее в Харькове сняли на видео удары авиационными бомбами по центру города.