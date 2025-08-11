На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переброске не восстановившихся отрядов ВСУ под Харьков

ТАСС: ВСУ отправили не успевшие восстановиться подразделения к Тихому
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование украинских войск перебросило подразделения, не успевшие восстановить боеспособность, в район села Тихое в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, речь идет о формированиях 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование украинских войск вызвало бойцов из отпусков для отправки в районе населенного пункта Старица в Харьковской области. В том числе на данный участок фронта отправили женщин-военнослужащих.

До этого в СМИ появилась информация об исчезновении 1-го пограничного отряда ВСУ в Харьковской области. Это произошло после окончания боев в районе села Дягтерное.

29 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты бежали из села Радьковка в Харьковской области. Как он сказал, военные ВСУ отступили в южном направлении. При этом российские бойцы в ходе активных действий уничтожили опорные пункты и укрепленные районы украинских войск в данном населенном пункте.

Ранее в Харькове сняли на видео удары авиационными бомбами по центру города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами