На Украине пропагандисты якобы отправляются на фронт, а затем они получают работу в штабах. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«Кому точно не грозит отправка на ноль (передний край обороны. — «Газета.Ru»), так это труженикам украинской пропаганды. Тем, кто ежечасно промывает мозги населению Украины нарративами о скорой перемоге (победе. — «Газета.Ru»), плохих русских и непогрешимости (украинского президента. — «Газета.Ru») Владимира Зеленского. Даже если они сами «рвутся» в бой», — сказал представитель силовых структур.

В качестве примера он привел ситуацию с ведущим украинского телемарафона Орестом Дрималовским. Этот журналист в прямом эфире заявил, что отправляется на передовую, однако «там его так никто и не увидел». Спустя год он вернулся на телевидение, занимая должность спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал представитель силовых структур.

6 августа Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе совещания по итогам деятельности ВСУ в июле заявил, что в стране продолжается мобилизация. По его словам, у руководства ВСУ нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку украинских войск, а также усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.