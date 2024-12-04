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В ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине

Военный ВСУ с позывным «Явир»: мобилизованы будут все мужчины Украины

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться», мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все». Об этом заявил замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир», передает издание «Страна».

«Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет… Скоро будут привлекаться все», — подчеркнул он.

Замкомбрига ВСУ считает, что проблема нехватки личного состава в армии состоит не в украинских военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

До этого лидеры Украины признали, что жители страны не хотят идти в ряды ВСУ, одной из причин этому называется острая нехватка вооружения в армии.

17 ноября пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что освобождающая от службы справка об инвалидности стоит как минимум $4 тыс. В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве около 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все показывавшие справки выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать», подчеркнул военный.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.

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