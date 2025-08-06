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Главнокомандующий ВСУ заявил о продолжении мобилизации на Украине

Сырский: на Украине продолжается мобилизация в ряды ВСУ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе совещания по итогам деятельности ВСУ в июле заявил, что в стране продолжается мобилизация. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у руководства ВСУ нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку украинских войск, а также усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

Главком ВСУ связывает это с тем, что руководство ВС РФ якобы планирует создать десять новых дивизий до конца года, и две из них уже созданы.

До этого Сырский в ходе заседания по итогам деятельности украинской армии в июле признал тяжелым положение ВСУ на Покровском, Добропольском на северо-западе Донецкой народной республики (ДНР) и Новопавловском направлениях.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что оборона украинской стороны под Красноармейском оказалась на грани катастрофы. По его словам, подразделения ВС России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск.

Ранее Сырский раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.

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