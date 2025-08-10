Бойцы группировки «Юг» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Юг» в течение суток уничтожили 15 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены <...> 15 пунктов управления БПЛА», — отметил он.

Также, по словам Астафьева, подразделениям Вооруженных сил РФ удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск. На каком участке фронта это произошло, начальник пресс-центра не уточнил.

8 августа пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что военнослужащие страны в течение недели взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой народной республике. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Юг».

Подразделения этой же группировки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ и за семь дней ликвидировали более 1075 украинских солдат. Также украинские войска лишились шести складов с боеприпасами, 13 боевых бронированных машин и трех станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский военный рассказал, как спас сослуживца в Александро-Калиново.