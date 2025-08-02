На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боец СВО рассказал, как спас сослуживца в Александро-Калиново

РИА: раненый боец ВС РФ был спасен сослуживцем в Александро-Калиново в ДНР
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Раненного российского военного спас сослуживец в Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «‎Кот» в беседе с РИА Новости.

«‎На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, «Баба-Яга», дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», — сказал он.

«‎Кот» отметил, что украинские военные уничтожили два мотоцикла из трех, на которых ехали российские штурмовики. На оставшемся транспорте «‎Кот» и вывез сослуживца в безопасное место.

2 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки войск «Юг».

31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за Александро-Калиново.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами