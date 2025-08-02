РИА: раненый боец ВС РФ был спасен сослуживцем в Александро-Калиново в ДНР

Раненного российского военного спас сослуживец в Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «‎Кот» в беседе с РИА Новости.

«‎На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, «Баба-Яга», дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», — сказал он.

«‎Кот» отметил, что украинские военные уничтожили два мотоцикла из трех, на которых ехали российские штурмовики. На оставшемся транспорте «‎Кот» и вывез сослуживца в безопасное место.

2 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки войск «Юг».

31 июля в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за Александро-Калиново.