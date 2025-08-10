Двое российских военных отличились при выполнении боевых задач в зоне СВО

Сержант Алексей Чернышев при выполнении задачи в зоне спецоперации спас транспорт со снарядами для реактивной артиллерии, потушив пожар после минометного обстрела. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

При попадании мины рядом с автомобилем Чернышев вывел технику из-под огня, укрыл в лесополосе и ликвидировал возгорание, предотвратив детонацию боеприпасов, после чего доставил груз на позиции. Это позволило артиллерии своевременно открыть огонь по ВСУ.

Отдельно в ведомстве отметили подвиг рядового Василия Леушина в ДНР: обнаружив скопление противника, он точно скорректировал артиллерийский удар, что привело к отступлению ВСУ с потерями.

9 августа в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Яблоновка в ДНР. Уточнялось, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405-ти военнослужащих. По данным ведомства, армия России уничтожила шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии».

Ранее военкор предрек окончание конфликта на Украине по варианту войны в Грузии.