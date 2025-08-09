Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Яблоновки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая участвовала во взятии населенного пункта Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – процитировали Белоусова в публикации министерства.

Глава ведомства отметил, что бойцы дивизии показывают беспримерное мужество, героизм и самоотверженность. Белоусов подчеркнул, что герои специальной военной операции (СВО), отдавшие жизни в бою, навсегда останутся в памяти народа как пример безграничной любви к России.

Министр обороны России выразил уверенность, что «их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей Государства».

9 августа в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Яблоновка в ДНР. Уточнялось, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405-ти военнослужащих. По данным ведомства, армия России уничтожила шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии». Кроме того, в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское в ДНР российская армия ликвидировала несколько штурмовых и егерских бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села на границе Днепропетровской области.