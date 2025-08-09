На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Яблоновки в ДНР

Глава Минобороны РФ Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Яблоновки в ДНР
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая участвовала во взятии населенного пункта Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – процитировали Белоусова в публикации министерства.

Глава ведомства отметил, что бойцы дивизии показывают беспримерное мужество, героизм и самоотверженность. Белоусов подчеркнул, что герои специальной военной операции (СВО), отдавшие жизни в бою, навсегда останутся в памяти народа как пример безграничной любви к России.

Министр обороны России выразил уверенность, что «их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей Государства».

9 августа в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Яблоновка в ДНР. Уточнялось, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405-ти военнослужащих. По данным ведомства, армия России уничтожила шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии». Кроме того, в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское в ДНР российская армия ликвидировала несколько штурмовых и егерских бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села на границе Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами