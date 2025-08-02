На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская авиация ударила авиабомбой по мосту в Херсоне

На видео попал удар ФАБ-3000 по мосту в подконтрольном ВСУ Херсоне
true
true
true

Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись поражения цели опубликовал Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат».

На кадрах видно, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв.

Отмечается, что удар пришелся по мосту на западе Херсона, который ведет на остров Корабелов.

Вчера российская авиация уничтожила авиабомбой ФАБ-3000 мост у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

В апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов ВСУ сильное деморализующее действие.

По его словам, после сброса эта авиабомба может лететь несколько десятков километров и падает с большой точностью на объект противника. Он отметил, что ФАБ-3000 поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать, добавил эксперт.

Ранее ВС РФ атаковали авиабомбами оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами