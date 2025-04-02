Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт секрет мощи российской авиабомбы ФАБ-3000

Военный эксперт Дандыкин рассказал о деморализующем ВСУ эффекте ФАБ-3000
close
Телеграм-канал «Fighterbomber»

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильное деморализующее действие. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Особенность этой бомбы в ее мощи. Там очень большое количество взрывчатого вещества в ней находится. Это одна из самых мощных бомб, которая к тому же корректируемая и управляемая», — поделился деталями Дандыкин.

По его словам, после сброса ФАБ-3000 может лететь несколько десятков километров и падает с большой точностью на объект противника. Он отметил, что эта авиабомба поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать.

До этого о разрушительном эффекте авиабомб ФАБ-3000 для ВСУ рассказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что ФАБ-3000 является гигантской бомбой, которая весит три тонны. Российские военные применяют ее для ликвидации мощных укрепрайонов и позиций ВСУ.

По словам аналитика, авиабомба моментально уничтожает стратегическую и военную инфраструктуру украинской армии. Также от ее ударов терпит большие потери личный состав ВСУ.

Ранее было опубликовано видео предположительного удара ФАБ-3000 в белгородском приграничье.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами