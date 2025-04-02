Раскрыт секрет мощи российской авиабомбы ФАБ-3000

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильное деморализующее действие. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Особенность этой бомбы в ее мощи. Там очень большое количество взрывчатого вещества в ней находится. Это одна из самых мощных бомб, которая к тому же корректируемая и управляемая», — поделился деталями Дандыкин.

По его словам, после сброса ФАБ-3000 может лететь несколько десятков километров и падает с большой точностью на объект противника. Он отметил, что эта авиабомба поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать.

До этого о разрушительном эффекте авиабомб ФАБ-3000 для ВСУ рассказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что ФАБ-3000 является гигантской бомбой, которая весит три тонны. Российские военные применяют ее для ликвидации мощных укрепрайонов и позиций ВСУ.

По словам аналитика, авиабомба моментально уничтожает стратегическую и военную инфраструктуру украинской армии. Также от ее ударов терпит большие потери личный состав ВСУ.

Ранее было опубликовано видео предположительного удара ФАБ-3000 в белгородском приграничье.