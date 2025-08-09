В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в период с 17:25 до 22:40 мск дежурные средства ПВО сбили 66 украинских дронов над регионами РФ.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.