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На Украине сняли на видео погоню «кукурузника» за российским дроном

В Одессе на видео попала погоня легкомоторного самолета за российским дроном
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В Одессе очевидцы сняли на видео, как легкомоторный самолет гонится за российским беспилотником. Запись опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах можно увидеть похожий на «Герань» дрон, за которым летит «кукурузник».

Украинское военное командование уже давно использует кукурузники для борьбы с беспилотниками, отмечает издание.

22 июля французский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. В пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

В конце мая представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что на Украине планируют начать использовать против российских дронов легкомоторные самолеты, которые, в частности, есть в распоряжении у Бразилии и США.

По его словам, Украине надо искать «новые инновационные методы», с помощью которых удастся увеличить процент сбитых дронов. Он предположил, что легкомоторная авиация могла бы работать эффективно против беспилотников.

В качестве примера он привел АТ-6 американского производства или бразильские EMB-314 Super Tucano.

Ранее в США заявили, что Россия скоро будет выпускать по Украине 1000 дронов за раз.

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