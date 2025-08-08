На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА с надписями на украинском языке ударили по ТЦК в Днепропетровской области

«Страна.ua»: дроны с надписями на украинском языке атаковали ТЦК под Днепром
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с надписями на украинском языке нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, военным комиссариатам) в Днепропетровской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, 7 августа атаке подвергся ТЦК в Самарском районе Днепра (до 2016 года — Днепропетровск). В результате военному комиссариату пришлось приостановить работу.

Еще один удар по территориальному центру комплектования зафиксировали в населенном пункте Синельниково. При этом в официальных комментариях властей говорится, что повреждения получило административное здание.

Материал дополнен фотографией одного из беспилотников, относящихся к типу «Герань». На корпусе летательного аппарата можно увидеть надпись на украинском языке: «Для ТЦК от благодарных жителей Синельниково».

6 августа в министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащие страны нанесли удар по военному комиссариату Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о территориальном центре комплектования в населенном пункте Дружковке.

Ранее военные Вооруженных сил РФ с помощью «Гераней» уничтожили подземное управление ТЦК в Одессе.

