Сырский рассказал, что не учли ВСУ во время российской операции «Поток» в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о просчетах украинской армии при отражении рейда российских войск в Курской области весной 2024 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТСН.

По словам Сырского, командование знало о возможности использования ВС РФ газотранспортной инфраструктуры, но не обеспечило должный контроль за ключевыми участками.

«Вероятно, где-то недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий», — признал главком.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта, приняли участие более 800 бойцов российской армии. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

В июне командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что некоторые бойцы спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток», будут комиссованы по состоянию здоровья.

Ранее Сырский объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.