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Командир «Ахмата» рассказал о судьбе участников операции «Поток»

Алаудинов: часть бойцов «Ахмата», участвовавших в операции «Поток», комиссуют
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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» (другое название — «Труба») по освобождению Суджи в Курской области, будут комиссованы по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй», — сказал Алаудинов.

До этого общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что участники «Трубы» не получили никаких существенных выплат и наград. По ее словам, им «кинули как собакам 100 тысяч рублей», и на этом все.

Также Кашеварова сообщила, что у многих участников операции обнаружили серьезное поражение легких. Сначала врачи поставили диагноз острый бронхит средней тяжести, однако потом болезнь переросла в тромбоэмболию — рак легких. Общественница отметила, что некоторых участников операции «Труба» уже нет в живых.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта, приняли участие более 800 бойцов российской армии. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

Ранее участник операции «Поток» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов.

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