В Белоруссии в день фиксируют пролеты двух-трех аппаратов, ведущих разведку

true
true
true
close
Depositphotos

Вооруженные силы Белоруссии каждые сутки фиксируют пролеты нескольких летательных аппаратов, которые ведут разведку вдоль границ страны. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью телеканалу »Первый информационный».

По словам собеседника телеканала, посылы западных стран в адрес Минска, что Белоруссия и Россия кому-то угрожают, фактически противоречат их собственным действиям.

«Вместо того чтобы находить пути и способы взаимодействия, мирного урегулирования, восстановления тех контактов, хотя бы по линии органов пограничной службы, они сегодня проводят действительно агрессивную политику», — заявил Вольфович.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии подчеркнул, что на Западе вкладывают средства, разворачивают инфраструктуру, а также проводят различные военные учения вблизи белорусских границ.

«Поэтому кто кому угрожает и кто предпринимает такие шаги, наверное, очевидно», — заключил Вольфович.

До этого в пресс-службе КГБ Белоруссии заявили, что Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб.

В ходе переговоров председателя КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина стороны заявили, что коллективный Запад продолжает оказывать негативное воздействие, в рамках которого активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб.

Ранее Минобороны Белоруссии анонсировало серию учений в формате ОДКБ.

