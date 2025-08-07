В Белоруссии в день фиксируют пролеты двух-трех аппаратов, ведущих разведку

Совбез Белоруссии: в день фиксируются два-три аппарата, ведущих разведку

Вооруженные силы Белоруссии каждые сутки фиксируют пролеты нескольких летательных аппаратов, которые ведут разведку вдоль границ страны. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью телеканалу »Первый информационный».

По словам собеседника телеканала, посылы западных стран в адрес Минска, что Белоруссия и Россия кому-то угрожают, фактически противоречат их собственным действиям.

«Вместо того чтобы находить пути и способы взаимодействия, мирного урегулирования, восстановления тех контактов, хотя бы по линии органов пограничной службы, они сегодня проводят действительно агрессивную политику», — заявил Вольфович.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии подчеркнул, что на Западе вкладывают средства, разворачивают инфраструктуру, а также проводят различные военные учения вблизи белорусских границ.

«Поэтому кто кому угрожает и кто предпринимает такие шаги, наверное, очевидно», — заключил Вольфович.

До этого в пресс-службе КГБ Белоруссии заявили, что Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб.

В ходе переговоров председателя КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина стороны заявили, что коллективный Запад продолжает оказывать негативное воздействие, в рамках которого активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб.

Ранее Минобороны Белоруссии анонсировало серию учений в формате ОДКБ.