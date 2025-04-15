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В КГБ Белоруссии обвинили Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве

КГБ Белоруссии: Запад использует конфликт на Украине для дестабилизации в СГ
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Андрей Александров/РИА Новости

Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб, заявили в пресс-службе КГБ республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках переговоров председателя КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина стороны подчеркнули, что коллективный Запад продолжает оказывать на СГ негативное воздействие, в рамках которого активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб.

В комитете отметили, что во время встречи была подчеркнута необходимость объединения потенциала двух ведомств для противодействия ситуации.

15 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Нарышкиным призвал Москву и Минск «сверить часы». Белорусский лидер подчеркнул, что нынешняя политическая обстановка в мире остается крайне напряженной.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.

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