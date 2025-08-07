Нетаньяху прокомментировал информацию о планах на полную оккупацию Газы

Израиль не намерен контролировать сектор Газа, планируется передать управление над регионом гражданскому правительству. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал он.

По словам премьер-министра, Израиль не планирует удерживать под своим контролем сектор, но видит необходимость в том, чтобы обеспечить себе «периметр безопасности». При этом Нетаньяху отметил, что реализация этих планов не представляется возможной при существовании радикального палестинского движения ХАМАС.

О планах по оккупации Газы N12 сообщил накануне. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

Ранее премьер Израиля поссорился с главой Генштаба из-за операции в секторе Газа.