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Премьер Израиля поссорился с главой Генштаба из-за операции в секторе Газа

Между Нетаньяху и главой Генштаба Израиля произошла перепалка из-за сектора Газа
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Global Look Press

Между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой генерального штаба страны Эялем Замиром на прошедшем 5 августа заседании произошла перепалка из-за планов политика расширить операции на весь сектор Газа. Об этом сообщает израильское государственное телевидение KAN.

Замир заявил Нетаньяху, что этот план втягивает Израиль в ловушку, может привести к большим потерям среди военнослужащих и поставить под угрозу заложников, которые удерживаются боевиками радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Также глава Генштаба упомянул слова сына премьера Яира Нетаньяху о том, что он «возглавляет попытку переворота», и спросил, почему подвергается таким нападкам в разгар войны в палестинском анклаве. Нетаньяху ответил, что его сын — взрослый человек.

Также Замир призвал премьера не угрожать ему отставкой.

Накануне «Би-би-си» сообщило, что на встрече с военными и чиновниками Нетаньяху предложил расширить операции армии обороны Израиля на всю территорию сектора Газа.

Отмечалось, что командующие армией и другие военные руководители выступили против этого плана. Кроме того, семьи захваченных палестинским движением ХАМАС заложников выразили опасения в связи с тем, что такие планы могут поставить под угрозу их близких.

Ранее премьер Израиля попытался уволить генпрокурора за расследование против него.

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