В Белгородской области ВСУ ударили по посвященному знаменитому летчику памятнику

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в населенном пункте Уразово Валуйского округа Белгородской области памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что атака состоялась в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

«Эта атака еще раз подтверждает, что задача врага — террор, борьба с памятью и подвигом наших ветеранов, которые одержали Великую Победу. Примем все меры, чтобы максимально быстро устранить повреждения», — написал Гладков.

1 августа Гладков сообщил, что в Белгородской области планируют протестировать новую схему оповещения населения об угрозе БПЛА. После запуска тревоги в многоквартирных домах автоматически будут открываться двери, а автобусы будут прекращать движение. После отбоя тревоги МЧС будет сообщать жителям о том, что выходить на улицы безопасно.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.