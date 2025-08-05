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В Белгородской области ВСУ ударили по посвященному знаменитому летчику памятнику

Гладков: в Уразово ВСУ атаковали памятник, посвященный летчику Кожедубу
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в населенном пункте Уразово Валуйского округа Белгородской области памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что атака состоялась в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

«Эта атака еще раз подтверждает, что задача врага — террор, борьба с памятью и подвигом наших ветеранов, которые одержали Великую Победу. Примем все меры, чтобы максимально быстро устранить повреждения», — написал Гладков.

1 августа Гладков сообщил, что в Белгородской области планируют протестировать новую схему оповещения населения об угрозе БПЛА. После запуска тревоги в многоквартирных домах автоматически будут открываться двери, а автобусы будут прекращать движение. После отбоя тревоги МЧС будет сообщать жителям о том, что выходить на улицы безопасно.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.

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