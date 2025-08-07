На Украине сотрудников военкомата обязуют носить камеры на теле

Шмыгаль: сотрудники ТЦК с 1 сентября будут обязаны носить камеры на теле

Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«С 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеозапись при проверке документов или вручении повесток», — говорится в сообщении.

По его словам, за нарушения введенных правил предусмотрена дисциплинарная ответственность. Шмыгаль добавил, что в настоящий момент камерами обеспечены около 85% сотрудников ТЦК.

Глава оборонного ведомства отметил, целью этой инициативы является обеспечение прозрачности и законности деятельности работников военных комиссариатов.

До этого в ходе интервью на «Общественном радио» украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников ТЦК с улиц Украины из-за их психического состояния, а также неспособности контролировать себя. По ее словам, эти люди не обучены тому, как вести себя с военнообязанными. По этой причине они не должны контактировать с гражданами.

Ранее на Украине сняли на видео погоню сотрудника военкомата за велосипедистом.