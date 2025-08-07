На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудников военкомата обязуют носить камеры на теле

Шмыгаль: сотрудники ТЦК с 1 сентября будут обязаны носить камеры на теле
true
true
true
close
Global Look Press

Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«С 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеозапись при проверке документов или вручении повесток», — говорится в сообщении.

По его словам, за нарушения введенных правил предусмотрена дисциплинарная ответственность. Шмыгаль добавил, что в настоящий момент камерами обеспечены около 85% сотрудников ТЦК.

Глава оборонного ведомства отметил, целью этой инициативы является обеспечение прозрачности и законности деятельности работников военных комиссариатов.

До этого в ходе интервью на «Общественном радио» украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников ТЦК с улиц Украины из-за их психического состояния, а также неспособности контролировать себя. По ее словам, эти люди не обучены тому, как вести себя с военнообязанными. По этой причине они не должны контактировать с гражданами.

Ранее на Украине сняли на видео погоню сотрудника военкомата за велосипедистом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами