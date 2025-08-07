В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских дронов

Средствами ПВО в период с 6:20 до 10:35 мск были уничтожены 43 украинских летальных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов ВСУ было сбито в Брянской области и над Крымом — 22 и 18 соответственно. Два БПЛА уничтожили над Смоленской областью, один — над Калужской.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Такое количество БПЛА сбили в период с 23:30 до 6:10 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, десять — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью и по одному — над Курской и Орловской областями.

Ранее дрон атаковал центр Горловки в ДНР, поврежден жилой дом.