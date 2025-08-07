На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских дронов

Минобороны: ПВО сбили 43 украинских дрона над территорией РФ
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Средствами ПВО в период с 6:20 до 10:35 мск были уничтожены 43 украинских летальных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов ВСУ было сбито в Брянской области и над Крымом — 22 и 18 соответственно. Два БПЛА уничтожили над Смоленской областью, один — над Калужской.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Такое количество БПЛА сбили в период с 23:30 до 6:10 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, десять — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью и по одному — над Курской и Орловской областями.

Ранее дрон атаковал центр Горловки в ДНР, поврежден жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами