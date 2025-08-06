Дрон ВСУ атаковал центр Горловки в ДНР, поврежден дом

Беспилотник-камикадзе атаковал центральную часть Горловки (ДНР) в 15:15. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По данным управления администрации главы ДНР, удар был нанесен украинским дроном. Спасатели обследуют место происшествия для оценки последствий.

«В результате удара БПЛА украинских террористов повреждено домостроение в центре города», — уточнил Приходько.

Минобороны РФ 6 августа сообщило, что российские войска сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток. Отмечается, что дроны и авиабомбы были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала российской спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 74 970 беспилотников, 664 самолета, 283 вертолета и другой техники ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.