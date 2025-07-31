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Американский истребитель F-35 потерпел крушение в Калифорнии

ABC: истребитель F-35 ВВС США разбился в центре Калифорнии

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В публикации говорится, что инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур в центральной Калифорнии.

«Пилоту удалось успешно катапультироваться, он в безопасности. Других пострадавших среди персонала нет», — говорится в сообщении.

Другой случай произошел на Украине 22 июля. Истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном поставки Mirage 2000.

Ранее в США объявили о создании лайнера для трансатлантических перелетов.

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