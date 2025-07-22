Французский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна», отметив, что пилот успел катапультироваться и не пострадал.

«Произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался», — сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном поставки Mirage 2000.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage 2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

В июне самолеты вновь «проявили» себя. Они провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе был нарисован кривой трезубец.

Ранее депутат рады рассказал, что ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников.