В Самарской области заметили в небе самолет с черным дымом

Самолет с черным дымом летит под Сызранью (Самарская область). Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

На видеокадрах, предоставленных каналу пользователями интернета, видно, как за летящим над полем самолетом тянется полоса густого черного дыма. Причины и обстоятельства инцидента не уточняются.

В мае во время взлета в аэропорту Пекина у самолета Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines загорелся один из двигателей. По словам пассажиров рейса, вылетавшего из столицы КНР в Сан-Франциско, во время разгона воздушного судна по взлетно-посадочной полосе под правым крылом произошла вспышка и повалил густой черный дым. После этого самолет прекратил взлетать и остановился.

До этого в Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-34, экипаж успел катапультироваться. В Министерстве обороны России уточнили, что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси.

Ранее в Индии заявили, что у пассажиров упавшего самолета Air India не было шанса выжить.