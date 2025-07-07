На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области заметили в небе самолет с черным дымом

«Самара ДТП»: самолет с черным дымом летит под Сызранью
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «СЫЗРАНЬ»

Самолет с черным дымом летит под Сызранью (Самарская область). Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

На видеокадрах, предоставленных каналу пользователями интернета, видно, как за летящим над полем самолетом тянется полоса густого черного дыма. Причины и обстоятельства инцидента не уточняются.

В мае во время взлета в аэропорту Пекина у самолета Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines загорелся один из двигателей. По словам пассажиров рейса, вылетавшего из столицы КНР в Сан-Франциско, во время разгона воздушного судна по взлетно-посадочной полосе под правым крылом произошла вспышка и повалил густой черный дым. После этого самолет прекратил взлетать и остановился.

До этого в Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-34, экипаж успел катапультироваться. В Министерстве обороны России уточнили, что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси.

Ранее в Индии заявили, что у пассажиров упавшего самолета Air India не было шанса выжить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами